‘Pyromaan van Grave’ blijft ondanks hoofdpijn in voorarrest

DEN BOSCH/GRAVE - Theo R. (59), de vermeende pyromaan van Grave, heeft in de gevangenis veel last van hoofdpijn. Hij kon daarom zijn hoger beroep beter thuis afwachten, meldde de man in een brief. Het Bossche gerechtshof wees zijn verzoek donderdagmiddag af. In de gevangenis waren volgens de Raadsheren genoeg geneeskundige voorzieningen aanwezig.