Raad van State buigt zich over ‘toezegging’ oud-wethouder Grave

Regenboog­vlag wappert op het Louis Jansen­plein in Cuijk: ‘Nog steeds onvoldoen­de acceptatie voor het homohuwe­lijk’

CUIJK - 21 januari 1998 was de dag dat Ad van Doren en Hennie Saathoff trouwden. Het was het eerste homohuwelijk in de toenmalige gemeente Cuijk. Maandagochtend was Van Doren (76) uit Vianen bij het hijsen van de regenboogvlag op het Louis Jansenplein in Cuijk. ,,Belangrijk”, zegt hij ,,,want er is nog steeds te weinig acceptatie.”

16 mei