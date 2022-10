Ralph is klokkenmaker: ‘Mooi om een oude koekoeksklok aan de praat te krijgen’

Atelier Ralph van de 51-jarige Ralph van Etteger is augustus 2020 van start gegaan in de Klinkerstraat in het centrum van Grave. ‘Sinds 1970’ staat op zijn visitekaartje. Zijn geboortejaar. Het jaartal verwijst ook naar de zaak van zijn vader Hans, die in 1971 was begonnen met De Gouden Luifel aan de Hoofschestraat. Zoon Ralph hielp de laatste vijftien jaar mee in deze bekende juwelierszaak, die ruim twee jaar geleden sloot.