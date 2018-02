Ramkraak bij AH in Boxmeer gaat letterlijk de mist in

Bi­o­mest­ver­gis­ter Aben in Wanroij mag uitbreiden

7:00 WANROIJ / SINT ANTHONIS - De ene biomestvergister is de andere niet. Dat blijkt wel nu de gemeente Sint Anthonis uitbreiding van biovergister Aben in Wanroij toe wil staan. Aben verwerkt aan de Broeksteen 65.000 ton mest per jaar. Die hoeveelheid mag met de nieuwe vergunning omhoog naar maximaal 100.000 ton mest per jaar.