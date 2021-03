Ravage op provinciale weg bij Veghel door zwaar ongeluk, drie slachtoffers uit cabine bevrijd

Drie zwarte brulapen nieuw in ZooParc Overloon

25 maart OVERLOON - Drie zwarte brulapen, één mannetje en twee vrouwtjes. Het zijn de nieuwkomers in het ZooParc Overloon. Het mannetje en één van de vrouwelijke apen zijn al gearriveerd in het Overloonse park. Het tweede vrouwtje volgt over enkele weken.