Rechter spreekt vrouw (48) vrij van mishandelen man met verstandelijke beperking in Sint Anthonis

Vuurwerk­over­last: Land van Cuijk opent er een speciaal meldnummer voor

BOXMEER - Wie in de laatste dagen van het jaar in Land van Cuijk overlast van vuurwerk ervaart, kan dit melden via een speciaal telefoonnummer. De buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Land van Cuijk kunnen op deze manier snel reageren op een melding.

7 december