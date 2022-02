FAST stapelt fout op fout in derby

De Limburgse volleybalderby tegen Peelpush werd dinsdagavond een pijnlijke vertoning voor ARBO Rotterdam/FAST. De eredivisionist had in sporthal Pica Mare in Gennep, zeker aan het einde van de wedstrijd, weinig in te brengen tegen de concurrent uit Meijel: 1-3 (23-25, 25-23, 19-25, 14-25).

