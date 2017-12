'Roetmop' mag op Facebookpagina van politie: het is niet strafbaar

De meeste brokkenpiloten komen uit Brabant

7:21 CUIJK - De meeste brokkenpiloten in Nederland komen uit Brabant. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars berekend. De verzekeringsmaatschappijen hebben alle claims geanalyseerd in de Risicometer Verkeer 2017. In Noord-Brabant ging het in 2016 om 101 verkeersclaims per 1.000 huishoudens.