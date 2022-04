Ruim 400.000 flitsboetes in Brabant in 2021, en dat is minder vaak dan in het jaar ervoor

Gevluchte Oekraïense kinderen krijgen vanaf begin april onderwijs in Escharen, extra leerkrach­ten nodig

ESCHAREN/STEVENSBEEK - Oekraïense kinderen die in het Land van Cuijk en de kop van Limburg onderdak hebben gevonden, krijgen vanaf de eerste week van april ook basisonderwijs in de regio. Dat gebeurt voorlopig op basisschool De Ester in Escharen.

27 maart