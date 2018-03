Ruim een uur vertraging op A73 bij Cuijk

Oppassen op zondag- en donderdagnacht bij vrijstaande woningen

7:08 GRAVE - In de gemeente Grave wordt vooral ingebroken in de nachten van donderdag op vrijdag en van zondag op maandag. Dat blijkt uit een analyse die door de politie is gemaakt over woninginbraken in de periode 1 januari 2016 en 1 oktober 2017 in die gemeente.