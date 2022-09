Schapen dit jaar niet meer welkom op de dijken

Waterschap Aa en Maas verbood de begrazing van de dijken door schapen in augustus al, maar had verwacht dat de dieren in het najaar weer konden terugkeren. Probleem was dat de extreme droogte aanhield. De recente buien kwamen te laat om het gras nog van geel naar groen te krijgen.

Verdord gras

Op veel plekken is het gras verdord en zijn kale plekken ontstaan. Als de schapen terugkeren, blijven ze van dat verdorde gras af – want niet lekker – en kiezen ze voor het weinige groen dat er staat.



Gevolg is dat er oneffenheden kunnen ontstaan, wat weer niet goed is voor de dijk. Normaal gesproken grazen schapen tussen 1 april en 1 oktober op de dijken in het gebied van het waterschap waar ook Land van Cuijk onder valt.

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen, laat het waterschap weten. Op sommige stukken dijk mag een grote kudde schapen in een dag of twee het gras opeten.



Dat gaat om vlakken die net voor de zomer zijn gemaaid met een nu egale grasmat. Door die zogenoemde drukbegrazing worden de dijken op die plaatsen in goede conditie gebracht voor het hoogwaterseizoen.