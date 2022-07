Scholieren Mikado opnieuw de klos: verhuizen naar nieuwe locatie na zomervakantie onhaalbaar

Vrees CDA: ‘Nieuw schoolge­bouw Gennep straks al te klein’

GENNEP - Is het nieuwe gebouw waar een aantal basisscholen en kinderopvang in Gennep worden ondergebracht bij de ingebruikname in augustus meteen te klein? Dat is de grote vrees van het CDA dat zich afvraagt of er niet nu al actie moet worden ondernomen om het ruimtegebrek te tackelen.

28 juni