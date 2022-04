School helpt mee om zoveel mogelijk kleding te verkopen voor ernstig zieke Anne uit Boxmeer

Doodzieke Anne uit Boxmeer werd 14 uur lang geopereerd, maar ze is terug: ‘Voel me weer jong’

BOXMEER - Ze kan weer geluid verdragen, van de tv bijvoorbeeld. En daglicht. De gordijnen en rolluiken in Boxmeer hoeven niet langer de klok rond potdicht. Ze kan weer ‘gewoon’ eten zonder dat alles eruit komt. Ze kan ook weer zitten, in plaats van alleen plat moeten liggen. ,,Ik voelde me een kluizenaar, nu leef ik weer. Ik voel me weer jong, haha’’, zegt Anne van Dijk. Dat terwijl ze een jaar geleden nog dacht aan euthanasie.

18 januari