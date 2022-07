Scooterrijder per ambulance naar ziekenhuis na botsing met camper in Cuijk

CUIJK - Op de Hapsebaan in Cuijk is vrijdagmiddag een scooterrijder met een camper in botsing geraakt. De scooter wilde vanaf de Hapseweg oversteken. Een camper die van links kwam kon een aanrijding niet meer voorkomen. De scooterbestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De Hapsebaan is voorrangsweg. Hoe het kon gebeuren dat de scooter overstak terwijl de camper vlakbij de kruising was, is onduidelijk. De gewonde scooterrijder heeft in elk geval verwondingen aan een been opgelopen.