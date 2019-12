Serious Request: Feestend Grave haalt al 13.000 euro op voor slachtoffers mensenhandel

GRAVE - Grave heeft met geldinzamelingsacties voor 3FM Serious Request: The Lifeline al bijna 13.000 euro opgehaald voor het Rode Kruis in de strijd tegen mensenhandel.

Dat zegt organisator Jos Derksen van het Graafse feest in de nacht van vrijdag op zaterdag rond Serious Request.



,,Het was een fantastische avond. We hebben laten zien dat Grave tot veel in staat is door midden in de nacht een geweldig evenement te organiseren. De donaties komen van onder meer scholen, de scouting, de basketbalvereniging, maar ook van heel veel particulieren. Geweldig gewoon.’’

Brand

Burgemeester Lex Roolvink van Grave overhandigde de wandelende dj's van radiozender 3FM even voor twee uur zaterdagochtend vroeg een cheque van 6.000 euro. 3.500 euro was tot dan binnengekomen via Gravedoneert.nl. 500 euro hiervan kwam van ABC Restaurant in Velp, dat begin van de week nog getroffen werd door een brand.

Volledig scherm Drukte op de Markt in Grave. © DG De gemeente verhoogde het bedrag van 3.500 euro met 2.500 euro. Dat maakte de burgemeester 's nachts bekend. Roolvink is voorzitter van de Regionale Tafel Mensenhandel. Het goede doel van de 3FM-kerstactie dit jaar spreekt de burgemeester dan ook extra aan.



Vannacht was Grave halteplaats (‘chequepoint’) van Serious Request. De wandeltocht door Nederland begon woensdag in Goes en eindigt op kerstavond in Groningen. Zaterdagochtend in alle vroegte wordt Nijmegen bezocht.

Glazen Huis

Radiozender 3FM zamelt in de aanloop naar Kerstmis voor de tweede keer met een grote wandeltocht geld in voor een goed doel. Dj's lopen in duo's, terwijl ze live radio maken, 500 kilometer door het hele land. Voorheen stond de jaarlijkse geldinzamelingsactie jarenlang in het teken van het Glazen Huis. Diskjockeys van het radiostation sloten zich dan een week op in een glazen huis, ergens in Nederland.



Ondernemers uit Grave, Stichting Grave Promotie, Omroep Land van Cuijk en enthousiaste vrijwilligers hadden gisteravond en vannacht een feestelijk programma gemaakt. Om de 3FM-dj's hartelijk welkom te heten in het holst van de nacht tijdens hun etappe vanuit Oss.



Honderden mensen waren zaterdag na middernacht naar de Markt in Grave gekomen, waar het een groot feest was.



Volledig scherm Feest op de Markt in Grave. © Ed van Alem

Kanonschot

De dj's Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en in hun kielzog mensen die de etappe Oss-Grave meewandelden, werden zaterdagochtend even na half twee welkom geheten in vestingstad Grave met een kanonschot bij de Hampoort. Daarna ging het onder begeleiding van dweilorkest de Mertbloazers en de Cloveniers, en burgemeester Roolvink naar de Markt.



Jeroen Heerkens wandelde met zijn zoon Bas mee van Oss naar Grave. De Nijmegenaar is in Grave gemeentesecretaris. ,,Het was een kei-fantastische tocht. In Reek stond het helemaal bommetje vol. En zo’n ontvangst in Grave op de Markt is briljant. Heerlijk! Die dj's doen het geweldig. We hebben een beetje pijn in de voeten na zes uur wandelen, maar het ging goed.’’



Bas vond het ook ‘een mooie tocht'. ,,Ik had al dat enthousiasme langs de kant niet verwacht.’’