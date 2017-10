Sint Anthonis wacht op 'sorry' uit Den Bosch voor

Commissaris van de Koning Wim van de Donk zei tijdens een bezoek aan Bernheze openlijk sorry voor de lading kritiek die de provincie in september uitstortte over de Brabantse gemeenten. Die zouden laks zijn geweest bij het controleren van veebedrijven. ,,Daar zijn een paar dingen niet goed gegaan, " zei Van de Donk. ,,Al was het niet uit kwaaie wil, als overheden overval je elkaar niet via de media. Dit had zo niet mogen gebeuren.'' Eind oktober is Wim van de Donk te gast in Sint Anthonis. Daar geeft hij op uitnodiging van Cicero een lezing.