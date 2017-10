Sint Anthonis wacht op 'sorry' voor kritiek op controle veehouderijen

SINT ANTHONIS - De provincie Noord-Brabant is niet zorgvuldig omgesprongen met de gemeente Sint Anthonis. Bij de presentatie van de resultaten van een onderzoek naar het gemeentelijk toezicht op de emissies van veehouderijen een maand geleden heeft de provincie forse steken laten vallen. Dat zegt burgemeester Marleen Sijbers in een brief aan de provincie.

Geheel ten onrechte werd in de (sociale) media Sint Anthonis aan de schandpaal genageld. De controles in Sint Anthonis zouden niet deugen. Wethouder Ingrid Voncken reageerde al eerder in deze krant zeer teleurgesteld te zijn. De conclusies over Sint Anthonis strookten niet met de onderzoeksresultaten.

Lees ook Controle op veehouderijen rammelt Lees meer

Excuses

Voncken verwacht dat er nu nog een reactie komt waarin leden van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hun excuses aanbieden. ,,Officieel hebben we nog geen excuses ontvangen. Maar we hebben niet voor niets een brief geschreven. We verwachten daar nog wel een antwoord op. Ik weet dat Van de Donk kort geleden wel zijn excuses heeft aangeboden.’’

'Niet mogen gebeuren'