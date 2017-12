Slechtste slogan van Nederland komt uit Mill

UpdateMILL/ NIJMEGEN - 'Van kop tot kont, worst in de mond' is zaterdagavond in het tv-programma De Avond van Taal uitgeroepen tot de slechtste slogan van 2017 van ons land. De Millse slogan kreeg 27,7 procent van de stemmen.

De slogan komt van de Millse molen De Korenbloem. En gaat over de door het stel Ramon Ligthart en Tineke de Wit, dat in de molen woont en in Grave een restaurant heeft, zelfgemaakte, 'goedgevulde' worstenbroodjes die bij de molen verkocht worden. De opbrengst komt ten goede aan onderhoud van de enkele jaren geleden nog maar nieuw leven ingeblazen Millse molen.

Tweede uit de 350 genomineerden werd Moniss verpakkingsmaterialen uit Lelystad met de slogan 'Voor iedere gleuf een doos' met 12,8 procent van de stemmen en op de derde plek eindigde 'Alles om uw poes mee te verwennen. Ook als u een kater heeft' van 4 Cats kattenspeciaalzaak met 12,5 procent.

Nijmegen

De eerste prijs: een Blauwe Tegel met de winnende spreuk erop. Die krijgt, zei Ligthart zaterdagavond op tv, een mooi plekje in de molen van Mill. Toen hij hoorde dat hij gewonnen had, gingen prompt twee duimen de lucht in.

Dit jaar brachten 7.757 stemmers in totaal 12.193 stemmen uit. De Nijmeegse slogan 'Wij zeggen geen chardo-nee tegen de borrel' van Café Lokaal De Ruyter in Nijmegen eindigde als vijfde met 7,3 procent van de stemmen.

Ligthart was verrast dat zijn slogan tot winnaar gebombardeerd werd. Maar ook 'dolblij'. ,,Ben toch ook wel vereerd. Wat een slechte of wat een goede slogan is, blijft een kwestie van smaak. Ik vind dat wij gewoon een goede slogan bedacht hebben.’’

Winnaars van voorgaande jaren waren onder meer 'Zit je haircut', 'Iedere paal gaat erin' en 'Een timmer timmert, een tandarts boort… maar wij zitten lekker in Velsen Noord'.

Tefke van Dijk