Slot op stroomnet gaat eraf in Brabant en Limburg: ruimte voor nieuwe grootverbruikers van elektriciteit

VOETBAL MAASLAND Bekerpro­gram­ma: eerste van drie derby’s tussen Olympia en SSS, Volharding op bezoek bij oud-trai­ner

LAND VAN CUIJK/GENNEP - Olympia’18 en SSS’18 staan voor hun eerste onderlinge duel dit seizoen. De buurclubs staan zondag tegenover elkaar in Boxmeer, in de groepsfase van de districtsbeker. Beide teams verloren hun openingswedstrijd in het toernooi.

9:27