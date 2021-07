Sluiting asielzoekerscentrum Overloon: ‘Waarom moeten de goeden onder de kwaden lijden?’

De vluchteling, met in beide handen zware plastic zakken met grote stukken kip en paprika’s, wijst direct op artikel 1 van de grondwet. En zegt stellig: ,,Met de sluiting van dit asielzoekerscentrum overtreedt de gemeente Boxmeer de rechtsregels. Volgens artikel 1 is iedereen gelijk in Nederland, maar voor ons is er nu geen plek meer. Dat is discriminatie, ook vluchtelingen hebben rechten.”

Het wrange in zijn beleving - ,,geen naam alsjeblieft, ik word nog steeds in de gaten gehouden” - is dat hij in Afghanistan met subsidie van de EU vocht voor de mensenrechten. ,,Reden waarom ik uiteindelijk moest vluchten. En nou negeert een Europees land dus zelf die regels.”

Nederland en Afghanistan, het zijn onvergelijkbare zaken, geeft de Afghaanse vluchteling ook meteen te kennen. ,,Want Nederland is een fijn en veilig land. Maar wat ik wil zeggen: het mechanisme om tot sluiting over te gaan, is gewoon verkeerd.”

Volledig scherm Het asielzoekerscentrum tussen Overloon en Stevensbeek. © Theo Peeters