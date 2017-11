Snellere Maaslijn een jaar later klaar dan gepland

CUIJK - Vervoerder Arriva kan pas in 2021 met nieuwe, snellere elektrische treinen rijden over de Maaslijn tussen Roermond, Boxmeer, Cuijk en Nijmegen. Dat is een jaar later dan gedacht.

De aanleg van bovenleidingen en stukken dubbel spoor is vertraagd door de aanhoudende discussie over de bouw van een station in Grubbenvorst.

Gevolg is dat de opgeknapte oude Veolia-diesels een jaar langer blijven rijden op het traject, terwijl Arriva al nieuwe elektrische treinen heeft besteld. Of dat tot schadeclaims gaat leiden, kan het bedrijf nog niet zeggen. Verantwoordelijk gedeputeerde Hubert Mackus zegt in goed overleg met Arriva te zijn over de vertraging.

Tweede Kamer

De provincie komt 10,7 miljoen euro tekort voor de bouw van station Grubbenvorst. Dat geld moet het Rijk bijleggen, vindt de provinciale politiek. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven liet recent echter aan gedeputeerde Mackus weten dat ze de hand op de knip houdt. Mackus wilde het station om die reden schrappen, maar werd teruggefloten door Provinciale Staten. Die hopen dat de Tweede Kamer eind deze maand tijdens de behandeling van de spoorbegroting alsnog geld vrijmaakt voor het station.

Volgens CDA-Statenlid Jeu Titulaer zijn er signalen dat de Kamer op z’n minst een deel van het tekort wil bijlappen. Een meerderheid van Provinciale Staten vindt daarom dat Limburg die vergadering van de Kamer moet afwachten. Mackus snapt dat. „Maar die twee extra weken zorgen ervoor dat we het werk echt niet meer in 2020 klaar gaan krijgen. De planning was al krap. Die twee weken kunnen daar niet meer bij.”

Onderhandelingen