Spookrijder die ongeval veroorzaakte op A73 is 78-jarige man uit Boxmeer

Van Luijk uit Oeffelt beste bouler gemeente Boxmeer

11:15 BOXMEER - Karel van Luijk uit Oeffelt is zaterdag winnaar geworden van het Elfdorpentoernooi in Boxmeer. Van Luijk versloeg in een spannende één-tegen- één-finale Wim van Os uit Maashees met 13-8 en mocht daarmee de wisselbeker in ontvangst nemen.