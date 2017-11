'Staatswiet telen op bedrijventerrein langs A73'

De vijf grote Brabantse steden hebben minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid eind vorige week nog een brief geschreven waarin ze pleiten voor één wietexperiment in West-Brabant, mogelijk Breda en één in Oost-Brabant, wellicht Eindhoven. In Gelderland hebben Nijmegen en Arnhem interesse.



Verrassend is het niet dat juist D66 in Laarakker ook een 'wietakker' ziet. Vooral door kersvers regeringspartij D66, al lang voorstander van het loslaten van regels rond hennepteelt, komt het nu tot een landelijke proef.