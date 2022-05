Steekvlammen en knallen bij autobrand in Cuijk: heg en tuin ook getroffen

Brabanders moeten minder water verbruiken, bespaarcam­pag­ne van start

Het lijkt normaal: dat in Brabant 2,5 miljoen huishoudens en bedrijven schoon drinkwater krijgen. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Ons watersysteem is namelijk ‘uit balans’, meldt leverancier Brabant Water. Met een campagne die maandag van start is gegaan legt het waterbedrijf een belangrijke taak voor het herstel bij de burger: bewuster en vooral mínder water verbruiken.

24 mei