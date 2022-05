Stikstof, vleermuizen, grondwaterstand... komt geplande Waterpark Dommelsvoort ongeschonden door de nieuwste milieueisen?

Nieuws Update Johan Derksen keert terug met Vandaag Inside • Winters­wijks schilderij van Mondriaan wordt geveild in New York

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: Johan Derksen keert terug met Vandaag Inside en Winterswijks schilderij van Mondriaan wordt geveild in New York.

11 mei