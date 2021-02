Stinkende varkens, de indringende geur van mest? Deel het op de stank-app

Want dat er een probleem is op het Brabantse platteland, daar is Geert Verstegen uit Sint Hubert, voorzitter van het platform, van overtuigd. Nu wordt de stankoverlast lang niet altijd vastgelegd. ,,Er wordt wel eens een melding gemaakt bij de omgevingsdiensten in Brabant”, zegt Verstegen. Die moeten zich namens de gemeenten sterk maken voor de bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving. ,,Maar de diensten laten dan iemand een paar uur of dagen later ruiken of het stinkt. Dat is heel onbevredigend voor de klager. Al snap ik ook wel dat ze daarvoor niet een hele batterij aan ambtenaren klaar hebben staan.”