Stormachtige carnaval: zware windstoten en optochten gaan mogelijk niet door

Storm teistert dit jaar carnaval. Vooral zondag wordt het hondenweer, voorspelt Weeronline . ,,Carnavalsvierders moeten dit weekend rekening houden met forse windstoten en ook regent het langdurig en hard.” Het KNMI heeft voor zondag code geel afgekondigd in het Zuiden. Of optochten op zaterdag en zondag doorgaan, lijkt de vraag. Na het weekend wordt het iets beter.

Zaterdag is het ook onstuimig in Nederland, maar volgens Weeronline is de kans op zware windstoten dan het grootst in de kustprovincies. ,,Zondag neemt de wind in het noorden en midden af, maar juist het zuiden krijgt te maken met nog meer wind dan zaterdag. Zware windstoten van ruim 90 kilometer per uur teisteren de carnavalsoptochten en kunnen praalwagens beschadigen.”

Weeronline omschrijft de zaterdag als ‘onstuimig’. ,,Met landinwaarts een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. In de middag valt ook in de carnavalsgebieden zo nu en dan wat regen. Daarbij waait een vlagerige zuidwestenwind met kans op windstoten van 50 tot 70 kilometer per uur.”

Vooral zondag veel regen en wind

Maar vooral de carnavalszondag valt naar verwachting in het water: het gaat langdurig en tijdelijk ook hard regenen ten zuiden van de rivieren. ,,Op grote schaal wordt zo’n 20 tot 30 millimeter regen verwacht.” In de loop van de ochtend zal ook de wind aanwakkeren in Brabant en Limburg, tot 5 à 7 Beaufort. 's Avonds zwakt de wind af.

Het weerinstituut sluit af met een positief puntje: de temperatuur. ,,Ondanks de regen wordt het zeer zacht, met 10 tot 12 graden.” Optochten op maandag en dinsdag komen er dit jaar beter van af. Dan staat er slechts een matige wind. Dinsdag is er af en toe zelfs ruimte voor de zon.

Optochten dreigen in het water te vallen

Diverse optochten dreigen, vooral op de stormachtige zondag, vanwege de slechte weersomstandigheden niet door te gaan. De optocht van zaterdag in Lampegat (Eindhoven) werd eerder al afgelast.