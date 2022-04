Strand aan de Maas komt er alleen in Beugen, en (een beetje) in Maashees

Politie vindt door ruzie 120 zwaar verwaar­loos­de vogels in loods: ‘Met kweken wordt grof geld verdiend’

BEERS - De politie heeft vrijdag min of meer bij toeval ontdekt dat er in een loods in Beers een dikke 100 zwaar verwaarloosde papegaaien zaten. De politie kwam namelijk voor iets anders: voor een ruzie tussen de verhuurder en de huurder van het pand aan de Leuvert.

10 april