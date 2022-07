Streep door parkeerdek op Weijerplein in Boxmeer

Nieuw gemeente­huis Land van Cuijk pas eind 2024 klaar voor gebruik, parkeren in de hoogte op Weijer­plein

BOXMEER/CUIJK - Het duurt nog zeker wel tot in het najaar van 2024, voordat het vernieuwde gemeentehuis in Boxmeer van de nieuwe gemeente Land van Cuijk gebruiksklaar is.

29 januari