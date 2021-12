Stroomkabel knagende bevers in Haps door de brandweer uit put gered

Oud-pas­tor Grave en Druten, Jacques Janssen, overleden

GRAVE/TILBURG - Jacques Janssen, de oud-pastor van Grave, Escharen, Gassel en Velp en pastor voor de kerkopbouw in het Dekenaat Druten, is op 28 november overleden in Tilburg. Vrijdag wordt hij daar begraven, maar er is ook een requiemmis in Grave, aanstaande vrijdag om 19.00 uur.

1 december