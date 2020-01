Stukje glas van 5 centimeter moet Cuijk op de (inter)nationale kaart zetten

Het gaat om een in het oog springende, zeldzame blauw-witte scherf. Amateurarcheologen van Werkgroep Archeologie Cuijk doken die anderhalf jaar geleden op bij opgravingen in de Grotestraat in het centrum van Cuijk.

Promotie Romeinen

Tinie van den Heuvel en andere leden van de werkgroep zijn heel zuinig op de niet-alledaagse vondst. Want als het aan de communicatiestrategen van adviesbureau Di-visie uit Cuijk ligt, gaat deze scherf een belangrijke rol spelen in alle marketinguitingen ter promotie van het Romeinse verhaal van Cuijk.



Di-visie heeft hiervoor in opdracht van de gemeente een plan van aanpak geschreven. Een ruim 800 vierkante meter groot Ceuclum Archeo Experience center moet over enkele jaren de trekpleister worden, als het aan Di-visie ligt. Dit zou moeten komen op de plek waar het castellum (fort) stond, op een steenworp van de voormalige kerktoren van Cuijk waarin nu nog museum Ceuclum zit.

Toeristen en inwoners

Dit ‘belevings- en kenniscentrum’ is bedoeld voor zowel toeristen, inwoners, archeologen en wetenschappers. In een hypermodern museum met de nieuwste digitale technieken moeten, aldus de bedenkers, ook elders in het land opgeslagen Romeinse vondsten uit Cuijk een plek krijgen. Evenals delen van de Romeinse brug in Cuijk uit de vierde eeuw.



De gemeenteraad bespreekt in het voorjaar het plan om het Romeins verleden van Cuijk nieuw leven in te blazen.



Blik op het mogelijk nieuwe Romeins kwartier van Cuijk, met op de voorgrond de Maaskade. De blauwe kom rechts met gebouw eronder staat voor het Ceuclum Archeo Experience center.

