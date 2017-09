Stuntdieven A73 roofden 'meer dan tien' rijdende vrachtwagens leeg

Muntenschat uit Ledeackerse akker te zien in Rijksmuseum Leiden

12 september LEIDEN / SINT ANTHONIS - Een Romeinse muntenschat uit de gemeente Sint Anthonis is sinds deze maand te bewonderen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De munten zijn in 2008 gevonden in een akker in Ledeacker door Jan Kusters uit Vianen.