Taakstraf en rijverbod gevraagd voor kettingbotser A73

Gezien de ravage noemde officier Van Hees het een wonder dat de bestuurder van de Renault er levend vanaf kwam. Wel had hij veel botbreuken, ook in zijn gezicht, een schedelfractuur en is zijn hand geamputeerd. De man, zelf lang beroepschauffeur, stak zijn kwaadheid niet onder stoelen of banken. ,,Elke chauffeur van een dergelijk zware wagen weet dat hij niet moet instappen als er iets knaagt tussen de oren.’’



Robbert B. blijkt daarnaast een levensgenieter: die vrijdag- en zaterdagnacht was hij gaan stappen, had drank en drugs op en lag pas na vijf uur in bed. Daar kon Van Hees juridisch-technisch niets mee, maar een beroepschauffeur die een file totaal mist is volgens hem zeer onvoorzichtig en strafbaar. Advocate C. Skanderova zag dat een arts een epileptische aanval niet kon uitsluiten, maar Van Hees las verder en zag dat er ook geen aanwijzingen voor waren.