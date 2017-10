Taakstraf en rijverbod voor trucker die kettingbotsing veroorzaakte op A73

video Turner Verhofstad én zijn ouders apetrots na vierde plek op WK

10:41 OVERLOON - Peter Verhofstad, vader van turner Bram uit Overloon, is zo trots als een pauw op de prestatie van zijn zoon op het WK turnen in het Canadese Montreal. De 22-jarige eindigde afgelopen weekend als vierde in de finale op het onderdeel vloer. Nooit eerder in de recente geschiedenis eindigde een Nederlander zo hoog op dit onderdeel op een wereldkampioenschap.