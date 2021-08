Thierry Baudet op campagne: ‘Kunnen in Land van Cuijk toon zetten voor wat gaat gebeuren in rest Nederland’

Hij vluchtte voor oorlog en won een medaille op spelen: ‘In Nederland heb je mogelijkhe­den, maar je moet wel volhouden’

15 augustus NIJMEGEN - Nijmegen is trots op Abdi Nageeye, de kersverse winnaar van een zilveren medaille op de Olympische marathon. Nageeye was lid van de Nijmeegse atletiekvereniging Cifla, trainde altijd in Nijmegen en heeft dus een band met de keizerstad. Daarom werd hij zondagmiddag, ook door de Somalische gemeenschap in Nijmegen, gehuldigd in de Lindenberg-Aldenhof.