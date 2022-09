Tien én zijn buren treuren om roestende truck die na 25 jaar verdwijnt uit zijn voortuin

Waarom je vrij kan krijgen voor een verhuizing, maar niet per se als je kind in het ziekenhuis ligt

Bij ziekte heb je als werknemer in loondienst recht op ziekteverlof. Maar hoe zit dat met een verhuizing, een ziek kind of een uitvaart van een familielid? We zetten een paar bijzondere verlofvormen op een rij.

8:00