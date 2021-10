Tijdelijk 50 extra asielzoekers naar azc Grave

Bestaand gebouw

Het azc Grave in Velp biedt nu onderdak aan maximaal zeshonderd asielzoekers. Burgemeester en wethouders van Grave zeggen de ogen niet te willen sluiten voor de actuele situatie in de wereld, doelend op de vluchtelingencrisis als gevolg van de opmars van de Taliban in Afghanistan.



De extra vluchtelingen komen te wonen in een bestaand gebouw bij het azc, dat direct beschikbaar is.



De burgemeester van Grave heeft, ‘omwille van de rust in en om het azc en de openbare orde en veiligheid in Grave en omgeving’, aan het COA de voorwaarde gesteld dat onder de extra groep asielzoekers geen minderjarige vluchtelingen zitten en asielzoekers uit zogeheten veilige landen, die hier toch geen kans maken op een verblijfsvergunning.