Truck rijdt bomen uit de grond en belandt in de sloot in Oeffelt

Drs. Vee blijft anoniem in verzet tegen ‘eco-taliban’: ‘Ik wil niet met kogels in mijn rug gevonden worden’

5 november BOXMEER - Boer ‘Drs. Vee’ trekt van leer tegen wat hij noemt de eco-taliban. In een lied, een kleine hit, op de wijs van de ‘Dodenrit’ van Drs. P. Hij noemt zichzelf Drs. Vee. Niet meer dan dat. Want de inwoner van het Land van Cuijk wil koste wat kost anoniem blijven. ,,Ik wil niet met twee kogels in mijn rug gevonden worden in het maïsveld”, zegt hij. Hij is bloedserieus.