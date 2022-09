Truck rijdt in vangrail A73 bij Rijkevoort; A77 richting Duitsland afgesloten

Goedkopere huurwoning: gemiddelde wachttijd in Land van Cuijk naar ruim acht jaar

CUIJK - De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is bij Mooiland, verreweg de grootste woningcorporatie in de gemeente Land van Cuijk, gestegen naar 8,2 jaar. Dat was in 2018 nog 7,8 jaar.

7:00