Turner Verhofstad én zijn ouders apetrots na vierde plek op WK

Het was de eerste keer dat Verhofstad een finale op een groot toernooi turnde, hij liet een score noteren van 14,333. Verhofstad was pas in de finale beland nadat hij zijn oefening in de kwalificaties had mogen overdoen vanwege een geconstateerd gat in de vloer.



Zijn ouders waren er niet bij. Dat is niet de gewoonte, vertelde vader Peter Verhofstad zondag tegen Omroep Brabant. Maar Bram had aangegeven dat de kans op een finaleplaats klein was. Zijn familie bekeek de finale thuis. ,,De eerste lijn die hij liep, stond als een huis’’, zegt Verhofstad senior. Hij werd op zijn beurt gefeliciteerd met de bijzondere prestatie van zijn zoon door zijn collega's bij de politie in Wijchen.