Turner Verhofstad in finale WK na gat in de vloer: so sick!

De wijze waarop de turner de finale bereikte, was al even bijzonder. De turners moesten hun oefening overdoen nadat was gebleken dat er een gat in de vloer onder de mat zat.



Verhofstad: ,,Een andere turner landde ergens en de vloer brak of zoiets. Ik voelde tijdens mijn oefening dat er iets niet goed was. Toen landde ik en dacht ik: Dat is vreemd. En toen ik voor mijn derde reeks aanzette, was ik er nog over na aan het denken. Dus het had zeker invloed.’’