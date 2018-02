Twee feestvierders belanden in ziekenhuis na val van carnavalswagen

FOTOBOEK Even foto's kijken van car­na­vals­maan­dag

10:18 LAND VAN CUIJK / OTTERSUM / HEIJEN - Het is alweer dinsdag en het carnaval is nog niet voorbij. Cuijk staat vandaag in het teken van de Elfkroegetocht en op veel plaatsen is het nog volop feest. Een mooi moment om even de foto's te kijken van maandag die fotografen Theo Peeters en Ed van Alem maakten.