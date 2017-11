Twee inzittenden personenbusje gewond bij botsing met boom in Wanroij

Feestjes Cantina La Bamba kunnen doorgaan ondanks uitspraak rechter

7:35 BOXMEER - Een uitspraak van de rechter hoeft feesten die in december bij Cantina la Bamba in Boxmeer zijn gepland niet in de weg te staan. In het uitgaanscentrum aan de Steenstraat staan aan het einde van het jaar nog feesten op kerstavond, tweede kerstdag en met oud op nieuw op het programma.