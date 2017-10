Wilbertoord heeft in januari eindelijk bereik op de mobiele telefoon

WILBERTOORD - Het heeft allemaal wat langer geduurd dan ze hadden gedacht, maar vanaf januari volgend jaar heeft Wilbertoord eindelijk fatsoenlijk bereik op de mobiele telefoon. Het is het resultaat van een initiatief met lange adem. Het was een langgekoesterde wens.

,,Op 19 december wordt de mast neergezet, dan kan de KPN aan de slag om de zenders er in te hangen’’, meldt Hans van Reijmersdal van de Vereniging Wilbertoord trots. ,,We hopen dat alles op 1 januari operationeel is.’’

De mast komt te staan bij het parkeerterrein van voetbalvereniging De Willy’s.

Dorpsvisie

Anderhalf jaar geleden werd begonnen met de plannen voor een eigen telefoonmast. Het is een onderdeel van de dorpsvisie die in Wilbertoord is opgesteld. De telecom-aanbieders hadden geen trek in het plaatsen van een mast voor de 1.000 inwoners van Wilbertoord. In commercieel opzicht was het nu eenmaal niet interessant.

Maar Wilbertoord had wel een probleem. In grote delen van het dorp werkten de mobiele telefoons niet. Dus deden de inwoners van Wilbertoord het maar zelf. Er werd gezocht naar een tweedehands mast, en een partij die hem wilde plaatsen. Die werd gevonden. Bouwbedrijf Hendriks uit Gemert zag er wel brood in. Hij betaalt de mast.

Struiken gerooid

,,Hendriks ziet het als een project. Wellicht ontstaan er in de toekomst bij andere dorpen met slecht bereik vergelijkbare initiatieven’’, legt Moniek Bens van de Vereniging Wilbertoord uit. ,,En de gemeente Mill en Sint Hubert dacht vanaf het begin goed mee’’, prijst Bens zich gelukkig. ,,Toen we meldden dat we een plek hadden gevonden voor de mast, waren twee dagen later de struiken die in de weg stonden al gerooid.’’

Van Reijmersdal: ,,Maar er komt nog heel wat bij kijken. Er moet heel wat voorwerk verricht worden voordat zo’n telecom-mast geplaatst kan worden. Je hebt het toch over een mast van zo’n 36 meter hoog. Er moet een betonfundering komen van 5 bij 7 meter omvang en een meter dik, er moet een hek omheen en er moeten kabels naartoe aangelegd worden.’’

Leefbaar