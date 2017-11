Twijfels over nieuw woonpark voor 650 arbeidsmigranten in Heijen

cultuur Swingende gospel Michelle David in Boxmeer

7:10 Boxmeer - Atheïsten kunnen met een gerust hart naar het optreden van Michelle David in De Weijer. Mooie gospel is niet lelijk. De Amerikaanse David is geboren in North Carolina, getogen in New York en woont nu twintig jaar in Nederland. Tegenwoordig is Nieuw-Vennep haar uitvalbasis. Ze kwam hier naar toe om te zingen in een musical die door Henk van der Meijden geproduceerd werd. Daarna maakte ze, met Rocq-E Harrell en Lucretia van der Vloot, onder meer deel uit van Big, black & beautiful. Dat is een theatershow met diverse soorten muziek waaronder funk en soul en musical. Met The Gospel Sessions draait het vocaal alleen om David. ,,Wat ik het liefste doe? Ik houd van beide. Wat de gospelmuziek betreft, die zing ik al sinds mijn vierde. Toen ik vijf was, zat ik al in een groep. Deze muziek was een deel van mijn opgroeien.”