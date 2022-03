Twijfels over plaatsen kunstwerk met bladgoud in de natuur

‘Ambtenaar wolf’ Johan is niet bang: ‘De wolf hou je niet meer tegen’

VELP/CUIJK - Hij bivakkeerde voor onderzoek een maand in Scandinavië. Werd hij ’s ochtends wakker op z’n slaapmatje in de sneeuw, stonden even verderop de voetafdrukken van twee wolven. Paniek? Niet bij Johan Mees. In deze regio geeft hij tips om met de wolf om te gaan.

20 maart