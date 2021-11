Uitslag verkiezingen nu definitief, Ben Litjens van Keerpunt protesteert en wil hertelling

Dwarskijker Walk of Fame voor alle Boxmeerse winnaars

Ik zag dat er gewerkt was in de Boxmeerse Steenstraat. Her en der lag geel zand, gebruikt om straatstenen opnieuw in te voegen. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat er plaquettes in het wegdek waren gemetseld. Zouden dat eindelijk de Stolpersteine zijn die ons moeten herinneren aan de Joodse inwoners die door de nazi’s zijn weggevoerd?

27 november