Van aannemer tot hotelier: ‘Lekker koken voor anderen is pas genieten’

,,Van aannemer tot hotelier”, zegt Ton Strien (70) over zijn loopbaan in het bedrijfsleven en de horeca. Met zijn dochter Ulrike (47) is hij dagelijks in de weer om gasten te verwennen met een goede maaltijd, een prettige tijd en verblijf in één van de zeven aanwezige hotelkamers van Logement de Reiziger aan het Raadhuisplein, midden in het dorp tegenover het voormalige gemeentehuis en de kerk.