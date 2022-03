Van dirigent tot schrijver: Roel Verheggen presenteert eerste kinderboek

Corona legde zijn talrijke muzikale activiteiten stil. ,,Daardoor kreeg ik tijd om te schrijven. Het was een uitlaatklep omdat mijn creativiteit ergens naar toe moest. Behalve een muziekmens ben ik kindercoach. Ik heb de pabo gedaan en heb veel in het speciaal onderwijs gewerkt. Tijdens mijn opleiding tot kindercoach bleek op mijn zoektocht naar literatuur dat er een speciaal soort boek ontbrak”, aldus Verheggen (50).



Eigen ervaringen

,,Toen dacht ik: dan ga ik zelf verhalen schrijven waarin ik mijn eigen ervaringen met kinderen kan verwerken. De essentie van het boek is dat je mag zijn wie je bent en mag voelen wat je voelt. Ik breng dat tot uiting op een speelse, humorvolle, vrolijke en spannende manier.”



Het boek heeft een boodschap voor volwassenen. Tegenwoordig worden kinderen snel in een hokje gestopt. Je krijgt als klein mensje al snel een stempel, bijvoorbeeld adhd of autisme. Daar wil Verheggen van af.



Vierdelige serie

Griebel is de eerste uitgave van een vierdelige serie ‘De geheimen van Schatterdam’. Het is bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Verheggen heeft de drie andere delen al klaar. Het tweede boek verschijnt later dit jaar. Op de presentatie is ook illustratrice Yuhan Lin Meijers. ,,Dat vind ik heel leuk, want ik heb haar door alle coronaperikelen nog nooit live gezien.”