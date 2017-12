Van miljoenenfraude verdacht bejaard paar: niet bewust geld witgewassen

,,Mijn cliënt heeft altijd gemeend dat zijn financiële zaken fiscaal in orde waren. Hij heeft zich goed laten adviseren en vertrouwde zijn adviseurs. Hij is ondernemer, geen specialist op het gebied van financiën’’, zegt W. van Montfort, advocaat van Van O.

Panama Papers

De raadsman denkt dat justitie niet sterk staat in deze volgens hem 'omvangrijke zaak'. Van O. en L. komen voor in de Panama Papers, de gelekte administratie van het Panamese advieskantoor Mossack Fonseca, gespecialiseerd in belastingontduiking. Maar dat doet daar niets aan af, vindt de advocaat. ,,Dat stelde niets voor.’’

Het stel werd twee maanden geleden aangehouden in hun bedrijfsgebouw in Gennep op verdenking van grootschalige belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrifte en illegaal bankieren. Aan deze illegale praktijken zouden ze een bedrag overgehouden hebben van in totaal 42 miljoen euro. Van O. handelt in afgedankte legervoertuigen en onderdelen daarvoor; L. verhandelt Chinese kunst. Daarnaast doen ze in vastgoed. Familie en bekenden reageerden eerder verbaasd op de verdenkingen. Ze omschrijven Van O. als een 'lieve en nette man'.

Ingrijpend

Donderdag heeft de rechtbank in Den Bosch het voorarrest van het stel opnieuw met 45 dagen verlengd. Ten onrechte, vindt advocaat Van Montfort. ,,Het gaat om een 81-jarige man. Zo lang in hechtenis zijn, is heel ingrijpend. Hij kan een eventuele rechtszaak ook in vrijheid afwachten.’’